El Gobierno autoriza el reparto de más de 1,7 millones para erradicar enfermedades de animales en Extremadura

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución de 1.751.514 euros a Extremadura, de un total de 7.400.000 euros a todo el territorio nacional, para su aplicación en programas de erradicación de enfermedades de los animales.

Una vez autorizado, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobará el reparto territorializado de los fondos, cuyo objetivo, como detalla el Gobierno en una nota, es apoyar a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

La mayor parte de los fondos a distribuir entre las comunidades, 7.194.083,52 euros, corresponden al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación europea.

El importe restante, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, las dos comunidades en las que este año se ha detectado la aparición de un nuevo serotipo de lengua azul y se emplearán en la adquisición de vacunas.