La gira por los 20 años de Cantajuego recalará en Badajoz, Cáceres y Mérida en noviembre

El espectáculo musical para público familiar Cantajuego recalará en Badajoz, Cáceres y Mérida este mes de noviembre dentro de la gira por su 20 aniversario.

Un nuevo espectáculo que promete ser una experiencia única para todas las familias y seguidores que han sido parte fundamental de la magia de CantaJuego en estas dos décadas de música, risas y diversión.

El público podrá revivir momentos memorables con los "infaltables" amigos Coco, Pepe y Buby en este especial aniversario que honra veinte años de música y diversión, rindiendo homenaje a los seguidores de siempre y a los nuevos.

Las funciones tendrán lugar el sábado 15 de noviembre a las 16,30 horas y a las 19,00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres; el domingo 16 de noviembre a las 12,30 y a las 17,00 en el Palacio de Congresos de Badajoz, y el sábado 29 de noviembre a las 16,30 y a las 19,00 en el Palacio de Congresos de Mérida.

Las entradas ya están a la venta en la web del artista con precios desde 10 euros (más gastos de gestión).

Se trata de una "experiencia inmersiva única" con las mejores canciones, música en directo y coreografías, en un espectáculo que une pasado y presente. En total, más de 80 minutos de música, baile y diversión a puro ritmo CantaJuego.