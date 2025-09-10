La gestión de los incendios, menores acompañados o transporte escolar en el orden del día del Pleno de este jueves

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, comparecerá el próximo jueves, día 11, en el pleno de la Asamblea a petición propia para informar sobre la gestión de los incendios de este verano en la región.

Esta comparecencia es independiente de la del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ya anunciada en su momento por la Junta, y que se registrará una vez que concluya el periodo alto de peligro de incendios en la región.

Así, la comparecencia de Bautista del próximo jueves supondrá el principal punto de atención de una sesión plenaria que será la primera de la Asamblea en el nuevo periodo de sesiones tras el verano, y que se iniciará a las 09,30 horas con una declaración institucional rubricada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

En dicha comparecencia, según ha destacado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, "va a quedar muy claro" que el Gobierno de María Guardiola rechaza el "circo" en el que a su juicio pretende la oposición convertir la gestión de los incendios del verano en Extremadura, así como que al mismo tiempo se mantiene "al lado" de los afectados por los mismos con medidas.

"Aquí no venimos ni a hacer circos, ni a estar al lado del fanatismo que vemos que ahora mismo está inyectado en la sangre de Vox, sino que (el Gobierno de Guardiola) va a seguir estando al lado de los extremeños contándoles a los extremeños lo que ya saben, la gestión de una emergencia de manera ejemplar", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha incidido en que mientras que la Junta ha aplicado "transparencia" en esta emergencia con "casi un Gran Hermano contándole a todos los extremeños lo que estaba sucediendo", la oposición se encontraba "de vacaciones".

"Un ejemplo de transparencia que nunca se ha visto en la política extremeña y casi en la nacional, porque hemos tenido un consejero y un gobierno a pie de fuego. Guardiola ha estado allí tomando decisiones, el consejero de Presidencia y del Gestión Forestal han estado tomando decisiones, han estado con los afectados, y con los servicios de emergencia mañana, tarde y noche", ha remarcado el 'popular', quien ha lamentado el "estrambote" de oposición que "no se ha enterado absolutamente de nada".

Así, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque, según ha dicho, el Gobierno de Guardiola "ha estado a la altura de la magnitud de la catástrofe", mientras que el PSOE estaba "en la tumbona" y Vox "lo que está haciendo es comprar las tesis del PSOE" (en alusión a una posible querella de la formación de ultraderecha a nivel nacional a Guardiola y otros presidentes regionales por la gestión de los incendios).

ORDEN DEL DÍA

Al margen de la comparecencia del consejero de Presidencia sobre los incendios y de la declaración institucional a Cáceres 2031, el Pleno de este jueves contempla la designación de tres Vocales del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

Acto seguido, se sustanciarán las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, que comenzarán por las formuladas por Vox, que versarán sobre coste económico mensual por cada menor no acompañado en Extremadura y sobre la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros en 2026.

A su vez, Unidas por Extremadura preguntará sobre el transporte escolar, mientras que el PSOE se centrará en el apoyo del Ejecutivo regional al Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno; las ayudas al sector del turismo afectado por los incendios; y por la "crisis de gobierno" en la Junta de Extremadura.

El orden del día incluye dos interpelaciones. Una en materia de gestión forestal y otra sobre la política general en materia de atención primaria de salud, ambas formuladas por el Grupo Socialista.

Posteriormente tendrá lugar una comparecencia a petición propia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, a los efectos de informar sobre el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible hasta 2030, a la que seguirá la citada del consejero de Presidencia sobre los incendios forestales.

También se debatirá una moción subsiguiente a la interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas respecto a la industria militar, formulada por Unidas por Extremadura.

Finalmente, se someterá al pleno una propuesta de impulso ante el pleno planteada por Vox en la que insta a la Junta de Extremadura a no aprobar el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Opinión Pública de Extremadura.