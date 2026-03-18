El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara trabaja para su revalidación en 2027 de la 'tarjeta verde' de la Unesco

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara celebra este año su 15 aniversario y lo hace poniendo inmerso en un nuevo procedimiento de revalidación que culminará en 2027 con la misión de revalidación enviada por la Unesco. Una 'tarjeta verde' por la que el geoparque cacereño viene trabajando con la implicación de todo el territorio en coordinación con las instituciones.

Ese trabajo realizado ha sido valorado este martes en la localidad de Berzocana, en pleno corazón del Geoparque, donde se ha celebrado el Consejo del Geoparque, máximo órgano de participación en la toma de decisiones y donde se han aprobado los resultados del año 2025 además del Plan de Acción para el 2026.

La anfitriona y alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz Benito, ha dado la bienvenida a los miembros del Consejo y ha instado a "continuar manteniendo la cooperación entre todo el territorio y las instituciones". "Durante estos años hemos sido capaces de demostrar que la conservación no esta reñida con el progreso y el Geoparque es una oportunidad para nuestros pueblos", ha aseverado.

El presidente del Geoparque y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha incidido en la cooperación porque "hemos sido capaces de convertirlo en un referente mundial fruto de esta cooperación".

Morales también ha destacado que durante estos 15 años, ya se han superado tres revalidaciones y se han generado numerosas empresas y microempresas en torno al Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un proyecto que impulsó la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres Charo Cordero junto con el director José María Barrera, que son "las almas del geoparque"