Génova da libertad a Azcón y Guardiola para ir a las urnas si no hay presupuesto y cree que Vox deberá explicar su "no

El PP nacional de Alberto Núñez Feijóo concede total autonomía a sus 'barones' en Aragón y Extremadura, Jorge Azcón y María Guardiola, para convocar elecciones en sus territorios si no logran aprobar unos presupuestos. Eso sí, ya avisan que será Vox quién tendrá que dar explicaciones ante los ciudadanos si da "portazo a unas cuentas que mejoran la situación económica en esas comunidades, según han indicado fuentes 'populares'.

La cúpula del PP está en permanente contacto con sus presidentes autonómicos pero subraya que la convocatoria de elecciones es una decisión que sólo compete al presidente de una comunidad autónoma. "Feijóo ha gobernado una autonomía durante 14 años y sabe que hay decisiones que son indelegables", han resaltado las mismas fuentes.

Anoche, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón afirmó que "no va a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario" para 2026 con el Gobierno aragonés. "El PP tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos", aseguró en un comunicado, después de que Azcón anunciase que no hablaría con Vox salvo que despidiera a un asesor de ese grupo parlamentario, Marcos Francoy, por sus mensajes "racistas" en redes.

Este miércoles, el presidente de Aragón ha cargado contra Vox por "bloquear" el presupuesto. "Estoy convencido de que esto no es lo que quieren los votantes de Vox, porque no puede ser que se bloquee un presupuesto de una comunidad que funciona porque haya un asesor que haya hecho declaraciones racistas en redes sociales", ha manifestado, para añadir que el cese del asesor de Vox "era evidente" e incluso la propia formación ha reconocido que había que hacerlo. Vox ya ha despedido a ese asesor.

En el caso de Extremadura, su presidenta, María Guardiola, ya avanzó hace tres semanas que en caso de no alcanzar un acuerdo que permita a la comunidad contar con unos nuevos presupuestos en 2026 adelantará las elecciones previstas para 2027 al próximo año.

Por ello, los 'populares' extremeños piden a los grupos de la oposición que miren por el interés de la región permitiendo la aprobación de un presupuesto "destinado a que Extremadura siga creciendo económica y socialmente". Este jueves finaliza el plazo para registrar en la Asamblea enmiendas a la totalidad.