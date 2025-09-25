El gasto medio por estudiante en Extremadura en el curso 2023/2024 se sitúa en 1.291 euros, 765 menos que la media

El gasto medio por estudiante en Extremadura durante el curso 2023/2024 se situó en 1.291 euros, que son 765 menos que el de la media estatal (2.056 euros) y el menor del país, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto medio por estudiante en el curso 2023-2024 ascendió de media en el conjunto del país hasta los 2.056 euros, un 25 por ciento más que hace cuatro años.

En total, los hogares españoles desembolsaron 27.806 millones en servicios (1.677 euros) y bienes educativos (379 euros), según se desprende de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del Instituto de Estadística (INE) correspondiente al curso 2023/2024.