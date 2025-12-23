El PP gana en 262 municipios, el PSOE en 117 y Vox en 5, con empates en dos municipios

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de Extremadura en 262 localidades, el PSOE en 117 y Vox en cinco, mientras que en los municipios cacereños de Talayuela y Valdecañas de Tajo se han registrado empates a 851 y a 24 votos, respectivamente, entre los populares y el partido de Santiago Abascal.

Los populares y los socialistas han sido la fuerza más votada en toda la provincia de Badajoz, ya que se han impuesto en 109 y en 56 localidades, respectivamente.

El mayor porcentaje de un candidatura en esta circunscripción lo ha logrado el PP en Carmonita con el 68,44 %, seguido del 67,39 % del PSOE en Sancti-Spíritus y del 62,98 % de los populares en Higuera de Llerena.

Llamativa ha sido la derrota en la provincia de Badajoz de los socialistas en sus feudos de Villanueva de la Serena y Mérida, donde el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, y el portavoz del Comité Electoral, Antonio Rodríguez Osuna, respectivamente, consiguieron la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2023.

Gallardo ha perdido en su municipio por ochos puntos de diferencia respecto al PP, que ha doblado al PSOE en la capital extremeña.

Los secretarios provinciales del PSOE y del PP en Badajoz, Manuel Borrego y Manuel Naharro, respectivamente, han visto cómo su partido ha sido de largo la primera fuerza política en sus localidades: Valverde de Leganés (48,54 %) y Valencia de Mombuey (59,66 %).

En Almendralejo, el municipio de la presidenta de la Diputación de Badajoz, la socialista Raquel del Puerto, el PSOE ha sido sin embargo la tercera candidatura tras el PP y Vox al no llegar al 20 % de los votos.

En la provincia de Cáceres ha entrado en juego Vox para conseguir la victoria en cinco localidades, entre ellas Garvín, con un 45 % de apoyos, mientras que el PP lo ha hecho en 153 y el PSOE en 61.

El partido de Abascal también ha sido la primera fuerza política en Ladrillar, Pueblonuevo de Miramontes, Valdehúncar y Fresnedoso de Ibor.

La victoria con mayor porcentaje en esta provincia se ha registrado en Marchagaz, con el 66,14 % a favor del PSOE, seguida del 62,50 % del PP en Torreorgaz y el 62,17 % de Salorino (PSOE).

Salorino es el municipio del secretario provincial del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina.

Sin embargo, en Casas del Castañar, el pueblo del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, su partido ha sido la tercera fuerza política con el 24,86 % de apoyos tras el PP y el PSOE.

El PSOE se ha impuesto en Cedillo (42,9 %), la localidad del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su ciudad, Cáceres, con el 50,05 % de apoyos.

En Benquerencia, la localidad con menor número de electores en estos comicios (66), el PSOE se ha impuesto al PP por 22 votos a 17 votos.

De momento no hay datos de los municipios de Monroy y Campillo de Deleitosa.

El PP está en esta provincia a 244 votos de arrebatar un escaño al PSOE