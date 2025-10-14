Gallardo visita la mina La Paloma en Zarza la Mayor y reitera que pedirán al Gobierno que recurra la ley de concordia de PP y Vox.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado este lunes la mina La Paloma de Zarza la Mayor, donde han aparecido los primeros restos humanos de víctimas de la represión franquista. Gallardo ha agradecido el trabajo de la Diputación de Cáceres, la Universidad de Extremadura y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, responsables de los trabajos de recuperación.

“Los hallazgos en la mina La Paloma devuelven algo de paz a familias que durante casi 90 años solo tuvieron silencio, ausencia y miedo”, ha afirmado Gallardo, que ha recordado que “la memoria no se deroga, ni se borra, ni se esconde bajo tierra: la memoria se defiende”.

El líder socialista ha lamentado que este hallazgo “llega tarde”, ya que “muchos familiares ya no están para rendir homenaje a los suyos”, y ha señalado que precisamente por eso “más que nunca hay que luchar contra las leyes que pretenden sembrar discordia, olvido y silencio”.

En este sentido, Gallardo ha reiterado la oposición frontal del PSOE a la denominada ley de concordia aprobada por PP y Vox en la Asamblea de Extremadura, una norma que según ha dicho “intenta enterrar la memoria democrática y pervierte las libertades”.

El PSOE de Extremadura ha solicitado al Gobierno de España que presente un recurso de inconstitucionalidad para evitar que esta ley entre en vigor.

“La memoria democrática es una cuestión de dignidad y de justicia. No puede ser mala para nadie, independientemente del color político o la ideología”, ha insistido Gallardo.

Negociación de Presupuestos

Durante su atención a los medios, Gallardo también se ha referido a la negociación de los presupuestos de la Junta de Extremadura, y ha reprochado a Guardiola “haber modificado el estado de ingresos para regalar 45 millones de euros a las eléctricas, mientras se niega a equiparar las nóminas del profesorado”.

El secretario general de los socialistas extremeños ha subrayado que el PSOE ha presentado un conjunto de propuestas “serias, responsables y redistributivas”, orientadas a la mejora de los servicios públicos esenciales y a una mayor justicia fiscal. Ha advertido de que el PSOE “no permitirá que se premie a las grandes compañías mientras se recortan derechos a los trabajadores y a quienes sostienen la educación y la sanidad pública”.

“Guardiola tiene que elegir: o se gira hacia la ultraderecha o hacia las políticas de los derechos. El Partido Socialista siempre estará del lado de la justicia social y de Extremadura”, ha concluido.