Gallardo será candidato del PSOE sin primarias y "convencido" de que Guardiola "se come los turrones en su casa"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado que será el candidato de su partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en la región, y concurrirá a los comicios "convencido" de que los ciudadanos "van a decir que (María)Guardiola se come los turrones en su casa".

Además, tras aseverar que será el candidato socialista para intentar "devolver la ilusión" a los extremeños tras el proyecto "fallido" del Gobierno del PP en la región, ha explicado que liderará la candidatura del PSOE sin pasar previamente por unas primarias, dada la "excepcionalidad" del adelanto electoral de forma "tan precipitada" por parte de la 'popular' María Guardiola.

En rueda de prensa este martes en Mérida, Gallardo también ha defendido que Guardiola convoca elecciones "al servicio de Feijóo" y que los presupuestos autonómicos para 2026 eran la "coartada" para ello; y se ha mostrado convencido de que en las urnas "los extremeños van a saber elegir y lo van a hacer eligiendo su destino, no el destino de Feijóo".

"Los extremeños no son menores de edad y saben que Guardiola fue ayer a Madrid a pedir la autorización definitiva y que esta decisión se ha tomado para los intereses del PP en España", ha espetado sobre el adelanto electoral; al tiempo que ha señalado que en sus dos años y medios de gobierno María Guardiola "ha fracasado", "ha destruido mucho" y "ha logrado engañar a casi todo el mundo".

Con ello, ha remarcado que en las elecciones del 21 de diciembre el PSOE sale "a ganar" e ilusionado porque "se abre una nueva etapa donde los extremeños y las extremeñas van a tener la oportunidad de elegir entre un gobierno tutelado desde Madrid o un proyecto que crea realmente su tierra, que sepa gobernar porque ya lo hizo, sepa ampliar derechos y sepa poner por delante de cualquier decisión de partido a su gente".

"Nosotros tenemos muy claro el rumbo, que es recuperar la ambición por Extremadura", ha remarcado Gallardo, quien ha reconocido que él está "más que nunca hoy ilusionado", con "fuerzas y sobre ambición porque esta tierra cambie".

En este sentido, ha lanzado a los extremeños el mensaje de que en las autonómicas de diciembre "no se vota solo un gobierno, se decide si esta tierra quiere seguir dirigida por los señoritos de Madrid, hoy de forma diferente, o quieren que su futuro se decida aquí, en cada pueblo, en cada ciudad, creyendo siempre en la igualdad y en la justicia social".