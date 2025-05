Gallardo remite una carta a los afiliados asegurando que no está en la Asamblea para defenderse sino para proteger a Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado en una carta dirigida este jueves a la militancia socialista que su incorporación a la Asamblea de Extremadura responde a una "decisión política firme" y no a ningún interés personal.

"No he venido a defenderme. He venido a defender a Extremadura", ha señalado en la misiva que coincide con su estreno en el parlamento regional, al tiempo que critica que "en las últimas semanas se han traspasado todos los límites" y califica como una "cacería política" la campaña de "ataques" que ha sufrido, basada -según explica- "en ruido, falsedades y desinformación".

"No hablamos de crítica política ni de debate democrático. Hablamos de una ofensiva planificada para destruir", asegura Gallardo, quien en relación con el debate público generado en torno al aforamiento, el líder socialista ha aseverado que si su intención hubiera sido aforarse "lo habría hecho hace un año".

Además, se dirige a quienes ahora reclaman que renuncie al aforamiento que "saben perfectamente que eso no es posible". A su juicio, lo que se busca no es justicia, sino "hacer daño político mediante la manipulación".

Gallardo ha reivindicado la autonomía política del PSOE de Extremadura, asegurando que "este partido tiene su propio pulso y no se deja arrastrar por quienes pretenden dictarle el camino". De este modo, y frente a los intentos de división, subraya: "Han intentado rompernos. Pero no han podido. No conocen la fuerza de una militancia que no se arrodilla ni se esconde".

Con motivo del segundo aniversario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el líder socialista ha recordado que el PSOE fue la fuerza más votada en Extremadura, pero no pudo formar gobierno debido al "pacto entre el PP y la ultraderecha, que permitió la investidura de Guardiola a pesar de su promesa pública de no pactar con Vox".

En este contexto, ha advertido de que su presencia en la Asamblea "no es un problema personal, como quieren hacer ver desde la derecha y sus socios", sino un compromiso con una "oposición útil y firme".

"Lo que estamos viviendo es mucho más grave que una campaña contra un secretario general. Es una ofensiva contra la sanidad pública, contra la educación, contra los servicios sociales y contra la memoria democrática", ha expuesto.

Gallardo concluye su mensaje con un llamamiento a la unidad, la fortaleza y la dignidad del socialismo extremeño: "Hoy, como siempre, seguimos. Por compromiso, por historia y por futuro. Porque Extremadura lo vale. Porque el PSOE no se rinde".