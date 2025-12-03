Gallardo reivindica el legado de Ibarra y de Vara y critica que las elecciones del 21D “no se hayan convocado desde Extremadura”

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha participado este martes en un acto público celebrado en Villafranca de los Barros, acompañado por el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Durante su intervención, Gallardo ha subrayado que las próximas elecciones del 21 de diciembre representan un momento decisivo en el que “es más necesario que nunca recordar el legado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra”, especialmente porque se trata de unos comicios que “desgraciadamente no se han convocado desde Extremadura”.

En esta línea, el líder del PSOE extremeño ha denunciado que la convocatoria electoral “ha sido mandatada desde Madrid” con el objetivo, según sus palabras, de “ver si el experimento le sale bien al señor Feijóo”. Una situación que, ha afirmado, contrasta frontalmente con la forma de gobernar de Rodríguez Ibarra.

Gallardo ha destacado que el expresidente socialista “dio voz, dio esperanza y, sobre todo, rompió cristales en una región como Extremadura”, reivindicando siempre la autonomía de decisión y el respeto a la comunidad. “Ibarra alzó la voz no solo para que a Extremadura se la volviera a respetar, sino para que las decisiones que afectan a esta tierra se tomaran desde aquí”, ha añadido.

El candidato socialista ha insistido en la necesidad de recuperar ese espíritu y ese compromiso con la región para afrontar el nuevo tiempo político que se abrirá tras las elecciones del 21D.

Gallardo ha defendido que el PSOE “es hoy la voz de Extremadura frente a quienes siguen creyendo que las decisiones deben tomarse desde Madrid”, y ha subrayado que los comicios del 21 de diciembre representan una oportunidad para consolidar un proyecto centrado en mejorar la vida de la ciudadanía, fortalecer los servicios públicos, garantizar oportunidades para la juventud y evitar que los extremeños y extremeñas tengan que marcharse fuera.

Ha hecho también un llamamiento a afrontar la campaña “con ilusión y con la convicción de que los valores socialistas, la educación y la sanidad públicas, la

igualdad, la memoria democrática y la justicia social, siguen siendo la base para construir el futuro de Extremadura”. “El futuro está en nuestras manos y esta tierra merece seguir avanzando”, ha concluido.

El líder socialista ha recordado igualmente al expresidente Guillermo Fernández Vara, señalando que el mejor homenaje “que podemos hacerle el 21 de diciembre es llenar las urnas de puños y rosas”.

Rodríguez Ibarra reivindica la gestión de Gallardo

Durante el acto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra trasladó un respaldo contundente al candidato socialista, destacando su solvencia política y su trayectoria al frente de distintas responsabilidades municipales y provinciales.

El expresidente puso en valor que Gallardo “ha demostrado ser un gestor eficaz y solvente”, recordando sus seis mayorías consecutivas en Villanueva de la Serena y su etapa como presidente de la Diputación de Badajoz. Ibarra subrayó que las críticas dirigidas al candidato “no cuestionan su gestión, que ha sido intachable”, sino que responden a “intereses ajenos a la realidad de Extremadura”.

Asimismo, afirmó que Gallardo “tiene la capacidad, la experiencia y el respaldo necesarios para liderar el futuro de la región”, expresando su confianza plena en su candidatura.