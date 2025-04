Gallardo recurrirá el auto de procesamiento por la presunta adjudicación irregular de una plaza al hermano de Sánchez

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que recurrirá el auto por el cual la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, le ha procesado junto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, entre otros, por la presunta adjudicación irregular de una plaza en la diputación pacense.

"Por suerte la justicia es garantista, y en ese sentido, pues lógicamente recurriremos", ha espetado Gallardo a preguntas de los medios después de conocerse este lunes su procesamiento, y sobre el cual ha mostrado “máxima tranquilidad, máxima confianza en la justicia de saber que uno siempre ha de estar tranquilo cuando nada ha hecho”.

Tras insistir en que él mantiene “absoluta tranquilidad”, el también secretario general del PSOE extremeño ha subrayado su creencia en la justicia, y ha reconocido en todo caso que no le ha sorprendido el procesamiento.

“Absoluta tranquilidad. Insisto, yo creo que lo más importante es creer en la justicia. No me ha sorprendido. Desde el principio la instructora se abonó a las tesis de Hazte Oír”, ha apuntado.

Gallardo, al mismo tiempo, se ha mostrado “convencido” de que “todos los procedimientos que se hicieron desde la Diputación se hicieron con la más rigurosa y estricta a la ley”, y en consencuencia ha invitado a mantener “normalidad, tranquilidad”. “Y sobre todo vamos a esperar”, ha dicho a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este lunes a la romería de Portaje (Cáceres).

En cuanto a si el procesamiento va a alterar en algo su agenda, Miguel Ángel Gallardo ha apuntado que no, tal y como se demuestra con el hecho de que haya ofrecido declaraciones este mismo lunes a los medios en Portaje, como estaba previsto.

“Puedo asegurar que no altera ni nuestra agenda ni nuestra política”, ha remarcado.

“Yo estoy aquí. Lo que demuestra es que no altera para nada esa información porque forma parte de unn procedimiento más. Por suerte la justicia es garantista y en ese sentido, bueno, pues lógicamente recurriremos”, ha respondido.

De igual modo, cuestionado sobre si cree que él acabará sentado en el banquillo de los acusados, Gallardo ha indicado que eso él no lo sabe porque “no” depende de él, aunque cree que “no hay motivos para ello” y, en todo caso, de ocurrir “no significa estar condenado”.

“Ah, yo no lo sé. Eso no depende de mí. Yo estoy convencido que no, porque no hay motivos para ello”, ha señalado.

“Pero en cualquier caso, si fuera así, no olvidemos que estar sentado en el banquillo de los acusados no significa estar condenado. Uno tiene el derecho de poderse defender”, ha incidido.

Con ello, ha remarcado la importancia también de defender no solamente la “honorabilidad personal”, sino “sobre todo el quehacer de muchos funcionarios de la Diputación y el trabajo de la Diputación”.

“Si algo, he venido reiterando, que es lo más penoso en todo este caso, es la pena del telediario. Es algo que uno no puede evitar. También es cierto que después de tanto tiempo, uno ya la sobrelleva”, ha declarado.

Al respecto, ha considerado también “importante” que “cuando se demuestre la verdad, cuando se demuestre toda la verdad, ya no tendremos tantos titulares de prensa”.

“Los titulares de prensa habrán desaparecido, pero habrá florecido la verdad y habremos reforzado nuestro principio, que es el de haber hecho las cosas bien y, sobre todo, la defensa de nuestra honorabilidad”, ha concluido.

En sus declaraciones ante los medios, Miguel Ángel Gallardo también ha invitado a remontarse al origen de la denuncia por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, ligado –ha indicado-- a organizaciones de la derecha y la extrema derecha con el objetivo de “dañar” al Gobierno de España.

“Ya sabemos dónde está ideológicamente Manos Limpias y quién se ha ido sumando a esa denuncia que no son otros que los Hazte Oír, que han venido a alterar la normalidad de una comunidad insultando en las declaraciones y cómo en torno a esas dos organizaciones de ultraderecha se han ido sumando partidos de ultraderechas como Vox o de la derecha casi extrema como es el Partido Popular”, ha recordado.

“Son organizaciones todas del espectro de la derecha y de la ultraderecha que están utilizando esto para dañar al Gobierno de España, a su presidente y por ende también al secretario general del PSOE”, ha incidido.