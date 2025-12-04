Gallardo asegura que Guardiola se esconde y rechaza debatir con los canididatos de los partidos con representación en la Asamblea

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha participado este miércoles en un acto público celebrado en Almendralejo, acompañado por la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. Durante su discurso, el líder socialista ha denunciado que la presidenta se ha negado a participar en debates electorales, cuestionando su disposición a rendir cuentas ante los ciudadanos y tratando a Extremadura como un “laboratorio electoral”.

“Hoy ha dicho no al debate de Radiotelevisión Española entre los cuatro candidatos que tenemos representación institucional en la Asamblea de Extremadura. Y yo le digo, ¿qué miedo tiene? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se esconde?”, se preguntó Gallardo, insistiendo en que no hay razón para eludir el cara a cara democrático con los extremeños. “Si no quiere debatir con cuatro, ¿cómo va a ir al de dos?”, ha remarcado.

Durante su intervención, Gallardo ha recordado que se presenta a estas elecciones con la misma fuerza, ilusión y compromiso que le permitió transformar Villanueva de la Serena cuando accedió a la alcaldía hace 21 años. Ha rememorado la construcción del tercer instituto, del segundo centro de salud, de grandes infraestructuras y de un centro de Alzheimer, señalando que lo más importante siempre fue mejorar la educación, la sanidad y la atención a los mayores.

El candidato socialista ha advertido de que en apenas dos años y medio, el actual gobierno ha deteriorado los servicios públicos. Ha señalado la sustitución de las aulas de cero a tres años por cheques para guarderías privadas, el retraso en la atención primaria y la manipulación del Servicio de Atención a la Dependencia, así como la eliminación de medidas como la gratuidad de los comedores escolares. Según Gallardo, “no es posible que cuando pedimos a nuestro médico de cabecera una cita se tarde más de 15 días, ni que a un vecino le pierdan los papeles para operarse de una cadera”.

Gallardo ha asegurado que la derecha ha tratado a los extremeños como ciudadanos de tercera y que ha utilizado la región para testar estrategias de

partido, poniendo en riesgo sectores esenciales y el bienestar de los ciudadanos. “Extremadura ya no es la de los santos inocentes. Extremadura tiene voz y se la respeta”, ha subrayado.

El candidato socialista ha hecho un llamamiento a la movilización de militantes y ciudadanos. “Si cada uno de nosotros nos esforzamos en estos 15, 16 días que nos quedan, lo logramos. Logramos ser el dique de contención de las derechas y ser el ejemplo en el que se mirará Andalucía”, ha afirmado.

Asimismo, Gallardo ha insistido en la importancia de la educación, la sanidad y la dependencia como pilares de su propuesta para Extremadura, denunciando que las políticas del actual gobierno favorecen a los poderosos en lugar de garantizar los derechos de la ciudadanía. Criticó recortes en el tercer sector, rebajas fiscales injustificadas y la manipulación de proyectos estratégicos como el regadío de Tierra de Barros.

El candidato ha concluido intervención apelando al legado de Guillermo Fernández Vara y recordando que la mejor manera de homenajear su trabajo es “ver a su PSOE gobernando para la gente”.

Por su parte, la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Extremadura, María Jesús Montero, ha lanzado un mensaje de apoyo al candidato socialista, ha destacado la unidad del PSOE y la necesidad de un gobierno socialista en Extremadura comprometido con los extremeños, defendiendo los servicios públicos y la igualdad social.