Gallardo acepta la propuesta de RTVE para celebrar un debate electoral y propone que se sumen otro más durante la campaña

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, ha informado esta tarde en Puebla de la Calzada que ha aceptado la primera propuesta de debate electoral que ha recibido el partido. Se trata de un ofrecimiento de RTVE con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. El canal público ha invitado a participar a los candidatos de los cuatro partidos con representación parlamentaria y, por supuesto, el PSOE ha confirmado su participación.

Durante su visita a Puebla de la Calzada, Gallardo ha explicado que “hemos trasladado nuestra propuesta de que este debate se celebre en la última semana de campaña electoral, con el objetivo de que la ciudadanía pueda contrastar los diferentes proyectos políticos antes de acudir a las urnas”.

Además, el PSOE también ha planteado que se celebre un segundo debate en Canal Extremadura, como ha sido habitual en anteriores procesos electorales, para garantizar la máxima pluralidad y transparencia informativa.

El candidato socialista ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que “ésta será una campaña atípica y compleja, marcada por las fechas casi invernales, la cercanía de la Navidad y el puente de la Constitución e Inmaculada. Por ello, los debates televisivos entiendo que serán imprescindibles para facilitar el seguimiento y la participación ciudadana”.

Para el PSOE de Extremadura defiende que estos espacios son la mejor herramienta para confrontar modelos de región. Según Gallardo, “los extremeños y extremeñas deben saber que en las elecciones se podrá elegir entre dos modelos: por un lado, el de la derecha de Guardiola, que en dos años ha deteriorado los servicios públicos y gobernado solo para una minoría de privilegiados y, por otro lado, el modelo socialista, que está siempre

centrado en la defensa de la sanidad, la educación, los servicios públicos y los derechos de la mayoría social de Extremadura”.

Por último, Gallardo ha reconocido que espera que el resto de formaciones políticas acepten la propuesta de debates y contribuyan a que la campaña electoral sea transparente, limpia y participativa, en beneficio de la ciudadanía extremeña.