Galisteo convierte su historia medieval en un reclamo turístico con 'Las Mozas'

La V edición de la recreación histórica 'El Legado de la Villa: Las Mozas de Galisteo', que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto, ha sido presentada este martes en el Palacio de Carvajal de Cáceres como una de las principales citas culturales del verano en el norte de la provincia y un evento que combina patrimonio, teatro y tradición para impulsar el turismo y la economía del Valle del Alagón.

La alcaldesa de Galisteo, María Toscano, acompañada por miembros del equipo de gobierno provincial, ha dado a conocer la programación de esta quinta edición, que volverá a convertir el recinto amurallado y el casco histórico de la localidad en un escenario medieval durante tres jornadas.

La cita recrea la conocida leyenda de las Mozas de Galisteo, inspirada en la resistencia protagonizada por las mujeres de la villa frente a un intento de asalto durante la Edad Media, un episodio que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los principales símbolos históricos del municipio.

El programa incluye la representación teatral de este acontecimiento, interpretada por vecinos y asociaciones locales, además de un mercado medieval, talleres de antiguos oficios, exhibiciones artesanales, pasacalles, animación musical, espectáculos de calle y actividades dirigidas al público infantil y familiar.

El Ayuntamiento ha destacado que la recreación se ha consolidado como una herramienta para divulgar el patrimonio histórico de Galisteo y reforzar el atractivo de una localidad que conserva uno de los recintos amurallados almohades mejor preservados de Extremadura.

La organización espera que el evento contribuya un año más a dinamizar la actividad de la hostelería, el comercio y el turismo rural, atrayendo visitantes tanto de la región como de otros puntos del país durante el primer fin de semana de agosto.

La recreación se celebrará pocas semanas después de la puesta en marcha de la nueva iluminación artística de la muralla de Galisteo, una actuación ejecutada por la Diputación de Cáceres con una inversión de 243.360 euros, financiada con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Alagón.