La gala final del II Concurso Internacional de Jaleos Extremeños rendirá homenaje el 2 de octubre a Paco Zambrano en Badajoz

El II Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños consolida la puesta en valor del palo flamenco más genuino de la región y celebrará su gala final el 2 de octubre en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en homenaje al flamencólogo Paco Zambrano, recientemente fallecido y quien recibirá a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que será recogido por su hija, Teresa Zambrano.

El Centro Internacional de Flamenco 'Jesús Ortega' ha presentado este jueves este concurso en el hotel Las Tres Campanas, donde se ha tenido muy presente a la figura Francisco Zambrano y que ha contado con la participación de las entidades patrocinadoras y colaboradoras, en representación de las cuales han estado presentes, entre otros, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; el diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca.

Laura Zahínos, de la Asociación Cultural del Baile Flamenco de Extremadura, y Jesús Ortega, director del Centro Internacional de Flamenco, han sido los encargados de recordar los avances que ha supuesto la primera edición del concurso que, además de congregar en torno a los jaleos a artistas de Japón, México, Italia o España, ha elevado su visibilidad al alcanzar en tres meses más de medio millón de impactos en redes sociales y un centenar de espacios en medios de comunicación.

Para Ortega, no obstante, lo más relevante ha sido "ver los jaleos extremeños en los repertorios de bailaoras tan importantes como 'La Lupi', y cómo se empieza a enseñar en las principales escuelas", al tiempo que ha destacado que este año el concurso contará con una presentación en la ciudad de Sevilla, con lo que llevará "el flamenco más genuinamente extremeño fuera de nuestra región".

En cuanto a esta nueva cita, cuyas inscripciones siguen abiertas hasta el próximo 15 de septiembre en la web del concurso, está recibiendo un mayor número de candidaturas y, como ha señalado, "se percibe que tras el éxito de la primera edición, incluso la ambición y calidad de los candidatos también está a la altura de una segunda".

BASES Y PREMIOS

En relación a las bases del certamen y como el año anterior, tras el cierre de la recepción de candidaturas un jurado profesional seleccionará los finalistas, que actuarán en la gran final el próximo 2 de octubre en el Teatro López de Ayala, para lo que las entradas ya están a la venta.

Además de los premios económicos de 9.000, 4.000 y 2.000 euros para los tres primeros, se entregarán dos becas para formarse en el Ballet Nacional de España, una estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía, y una estancia formativa en el Ciclo Flamenco de Hércules 2025.

Otro de los premios permite acceder a una contratación en el Tablao Flamenco Centro Cultural de Madrid, y como novedad, la oportunidad de participar en el circuito provincial 'Pasión por el flamenco' de la Diputación de Badajoz.

Estos premios serán otorgados por un jurado de alto nivel, compuesto por Cristina Hoyos, bailaora, coreógrafa y actriz; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España; Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía; Susana Lupiañez 'La Lupi', bailaora y coreógrafa; y Juan Carlos Guajardo, coreógrafo, bailarín y productor del Centro Internacional de Flamenco 'Jesús Ortega'.

Además y entre las novedades de este año del concurso, la organización ha indicado en nota de prensa que amplía sus actividades al día 3 de octubre, cuando aficionados al flamenco podrán tener una jornada de contacto con los miembros del jurado en la sede de Cajalmendralejo, en una actividad que amplía el alcance cultural del propio certamen.

FLAMENCO, ZAMBRANO Y PROYECCIÓN

En nombre del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca ha asegurado que la clave del éxito del concurso ha sido "lograr que, desde Badajoz, los jaleos extremeños traspasen la frontera, que se conozcan en el mundo, y arraiguen en la cultura flamenca".

Por su parte, Ricardo Cabezas ha recordado la frase de Paco Zambrano en la que puso sobre la mesa que "los jaleos hunden sus raíces en las celebraciones gitanas, en la vida compartida, en la emoción del momento". "Y Paco, con tesón, pedagogía y orgullo, supo darles voz y estudio hasta convertirlos en patrimonio reconocido", ha apuntado, razón por la cual Zambrano será homenajeado, "de forma humilde, como él hubiera querido", en la gala del 2 de octubre, según indica la diputación en nota de prensa.

Finalmente, Francisco Palomino ha destacado que este concurso permite dar visibilidad y proyección a los jaleos extremeños, y la importancia del flamenco en la cultura de Extremadura, haciendo hincapié en los palos autóctonos, como los jaleos, que permiten que se hable de la región en todo el mundo y que, con iniciativas como esta, según informa la Junta en nota de prensa, están presentes en la cultura y la identidad de la comunidad.