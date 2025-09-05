Funds Summit presentará en Cáceres el 24 de septiembre las novedades sobre ayudas para empresas y autónomos extremeños

La Junta de Extremadura ha organizado la IV Edición del Funds Summit, Foro de Ayudas y Recursos para la Inversión en la región, para dar a conocer todas las ayudas, incentivos y recursos disponibles para la inversión empresarial en la comunidad.

El objetivo de este encuentro es facilitar el acceso a información práctica y ofrecer un espacio de contacto directo con las entidades responsables de la gestión de ayudas, así como otros recursos destinados a empresas y autónomos de la región.

El Funds Summit se celebrará el 24 de septiembre en el Auditorio Principal del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, que dará la bienvenida a los asistentes.

Durante el foro, las empresas conocerán las novedades de los instrumentos que apoyan la inversión empresarial, como las ayudas GoToMarket o la nueva línea de Ayudas para el Crowdfunding.

Asimismo, se presentarán otras convocatorias como ConsolidaPyme, ayudas para la modernización y profesionalización, retos innovadores o las destinadas a impulsar la formación directiva.

El evento también incluirá la presentación de los recursos que Extremadura Avante pone a disposición de las empresas para facilitar inversiones a través de diferentes líneas de financiación y de su red de infraestructuras, que comprende áreas logísticas industriales y parques empresariales, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Se mostrarán otras líneas de apoyo como las ayudas a la industria agroalimentaria, al comercio interior y la artesanía, al comercio exterior, mercados y competencia; así como las diferentes fórmulas de apoyo de la Junta de Extremadura en materia de tecnología e innovación.

También se presentarán las ayudas para la contratación, formación y empleo, la nueva línea para la conciliación a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria, las ayudas dirigidas a la seguridad y salud en el trabajo, y las líneas de avales y garantías disponibles para proyectos de inversión en la región.

Las empresas que asistan al foro podrán concertar reuniones técnicas con las entidades responsables para resolver dudas específicas sobre sus proyectos de inversión.

Funds Summit contará también con la participación de empresas destacadas de Extremadura, que compartirán su experiencia sobre cómo han aprovechado estas ayudas para maximizar su crecimiento y competitividad.

Las empresas, autónomos y organizaciones de apoyo al tejido empresarial interesadas en participar pueden inscribirse en la web del evento.