Fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo suman esfuerzos en 'Proyecto Extremadura'

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha recibido este miércoles a la presidenta de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, y al presidente de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios, quienes le han presentado dicho proyecto de trabajo común.

Las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo aunarán esfuerzos, a partir de este año, en el denominado 'Proyecto Extremadura', una actividad conjunta de cara a multiplicar su impacto y centrada en contribuir al desarrollo económico y social de la región.

Ambas fundaciones se han comprometido a desarrollar una alianza que genere un impacto "real, medible y beneficioso" para la ciudadanía extremeña.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo extremeño ha valorado el compromiso de ambas fundaciones con el progreso socioeconómico de la región y ha compartido con sus responsables la necesidad de afrontar retos como la despoblación, la cohesión territorial, el envejecimiento, el empleo juvenil y la salud mental, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el encuentro también han estado presentes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la directora general de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, Leonor García.

