La Fundación Yuste reivindica una Europa más justa, igualitaria e inclusiva

El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha inaugurado el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea-Foro Europeo de la Discapacidad titulado 'Unidos en la diversidad: el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad' que se celebra desde hoy hasta el jueves en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Durante su intervención, el director general ha destacado la celebración de este encuentro internacional entre expertos y jóvenes investigadores porque se convierte en un ejemplo de colaboración intergeneracional e interdisciplinal que durante varios días reflexionará sobre la "Europa que estamos construyendo y sobre la Europa a la que aspiramos", ha dicho. Los investigadores seleccionados están realizando sus trabajos en las universidades de Almería, Rey Juan Carlos, Valladolid, Barcelona, Castilla-La Mancha, Extremadura, Complutense de Madrid, en la Universidad Christian Albrecht de Kiel (Alemania) y la Universidad de Caldas (Colombia).

El Premio Europeo Carlos V se concedió en el año 2022 al Foro Europeo de la Discapacidad, una organización que representa a más de 100 millones de personas con discapacidad y a sus familias en toda Europa. En este sentido, Hurtado ha recordado que según el dato revelado por el presidente del Foro, Ioannis Vardakastanis, durante la recogida del galardón, más del 50 por ciento de las personas con discapacidad todavía se sienten discriminadas, y es por ello, -ha dicho Hurtado- "que debemos seguir investigando y trabajando por una Europa más justa, igualitaria e inclusiva".

A juicio de Hurtado, la diversidad es una de las mayores fortalezas que se manifiesta a través de la pluralidad de la ciudadanía, la riqueza de nuestra cultura, y de la diversidad de capacidades entre las personas. Y para trabajar en esto, el director general ha destacado, la concesión de las becas que concede la Fundación Yuste porque permiten a jóvenes doctorandos de Europa e Iberoamérica "acercarse al proceso de integración europea desde el rigor académico y desde el compromiso cívico".

Los investigadores que exponen estos días su trabajo pasarán a formar parte de la Red Euro-Iberoamericana de Alumni de Yuste, un título que supone "ser embajadores de los valores que promueven la Fundación y que se traducen en el fomento de la paz y la concordia internacional a través de la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social".

En la inauguración del seminario doctoral también ha intervenido el guardián y custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Fray Vidal Rodríguez, quien ha afirmado que abordar la discapacidad humana en el marco europeo, en la Puebla de Guadalupe, manifiesta un alto grado de responsabilidad en el "cuidado de la persona y de su dignidad; un compromiso por la promoción de la calidad de vida de las comunidades y su desarrollo integral".

A su juicio, el entorno natural del Geoparque, la belleza cultural del Monasterio y la devoción mariana que ha unido Extremadura con América, "nos hablan de lo bueno que es embarcarse en proyectos que buscan el bien de las personal y de las comunidades". Para finalizar, Fray Vidal ha reivindicado la educación como herramienta imprescindible para crecer en humanidad.

Vardakastanis, por su parte, ha explicado que el título del seminario doctoral representa el trabajo de la entidad cuyo objetivo es que la Unión Europea reconozca a todas las personas con discapacidad como ciudadanos plenos e iguales, facultados para participar en todas las esferas de la vida, subrayando que "el proyecto europeo no estará completo hasta que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos sin barreras legales, físicas, sociales o de actitud", ha dicho.

La Unión Europea se convirtió en la primera organización regional del mundo al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado integral de derechos humanos que después ha dado forma a leyes, políticas, instrumentos de financiación y cooperación transfronteriza que afectan a millones de personas con discapacidad. Pero, a juicio del presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, para seguir avanzando es necesario una "investigación sólida, independiente y crítica basada en la experiencia vivida por las personas con discapacidad".

La intervención de Vardakastanis ha finalizado animando a los investigadores a acercarse a las organizaciones de personas con discapacidad, tanto a nivel europeo como en sus propios países, para que "los conocimientos científicos se incorporen a los esfuerzos de promoción del movimiento".