Fundación ONCE otorga dos becas a estudiantes con discapacidad en Extremadura

La Fundación ONCE, dentro de la duodécima edición del Programa de becas 'Oportunidad al talento', ha entregado a dos alumnos con discapacidad de Extremadura una ayuda para continuar sus estudios, realizar trabajos de investigación o compatibilizar formación académica y carrera deportiva, según ha informado la entidad en un comunicado.

Cofinanciada por Fundación ONCE y una serie de empresas donantes, la iniciativa pretende "ayudar a los jóvenes con discapacidad a desarrollar un buen proyecto académico", así como "atraer su talento y aprovecharlo para su inserción en el mundo empresarial" y, de este modo, "facilitarles el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados".

A lo largo de las doce ediciones de este programa se han beneficiado de él más de un millar de jóvenes universitarios con discapacidad en todo el territorio nacional.

En esta ocasión, se han entregado 104 becas: 32 para máster y postgrados, con una cuantía de 3.000 euros cada una; 25 de movilidad transnacional (6.000 euros); 27 de estudios y deporte (3.000 euros), y 20 de Formación Profesional (1.000 euros).

Los becados proceden, además de la Comunitat Valenciana, de Andalucía (25), Comunidad de Madrid (19), Cataluña (14), Galicia (7), Asturias (4), Murcia (4), Canarias (4), País Vasco (3), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (3), y Extremadura (2). A estas autonomías se suman Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Ceuta, con un becado en cada una de ellas.