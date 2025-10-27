La Fundación Caja Extremadura pone en marcha el programa 'Foro Mayor' para impulsar el talento joven

La Fundación Caja Extremadura ha puesto en marcha un nuevo programa denominado 'Foro Mayor', una iniciativa que se desarrollará en el Colegio Mayor Universitario Antonio Franco de Cáceres a lo largo de este curso 2025/2026, para impulsar el talento delos jóvenes y su desarrollo personal y profesional.

El objetivo de este ciclo es crear un espacio de encuentro entre los residentes del citado colegio y jóvenes profesionales de distintos ámbitos, que compartirán su experiencia y trayectoria para servir de inspiración y ejemplo a los universitarios.

La primera sesión de 'Foro Mayor' se celebrará este lunes, 27 de octubre, con la participación de Patricia Gutiérrez, jueza y delegada de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, ha desarrollado su carrera judicial en Coria y Don Benito, y desde 2016 es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo. Ese mismo año fue designada Delegada de Discapacidad del TSJEx.

Además, la magistrada forma parte, como experta, del grupo de trabajo del Consejo General del Poder Judicial sobre el nuevo sistema de provisión judicial de apoyos a personas con discapacidad, y ha participado como directora y ponente en numerosos cursos de formación jurídica y jornadas organizadas por instituciones, colegios profesionales y asociaciones de personas con discapacidad intelectual.

Entre sus publicaciones destaca la coautoría del trabajo 'Responsabilidad en residencias', editado en 2020, centrado en la gestión y los fallecimientos en residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19.

Con el lanzamiento de 'Foro Mayor', la Fundación Caja Extremadura consolida su apuesta por fomentar el talento, la participación y el pensamiento crítico entre los jóvenes, favoreciendo su crecimiento personal y su conexión con la realidad profesional y social del entorno.