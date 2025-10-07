FREAMPA tilda de "preocupantes" los servicios mínimos: Sólo una persona para todos alumnos

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (FREAMPA) ha tildado de "muy preocupantes" los servicios mínimos fijados por la Consejería de Educación para la huelga de maestros y profesores de este martes, dado que en muchos casos solo una persona deberá hacerse cargo del alumnado que llegue a cada centro.

"Hay centros en los que solo el director o directora del centro estará para atender a los alumnos", ha criticado el vicepresidente de la organización, Francisco Marqués, quien ha asegurado que los equipos directivos han estado siempre obligados a permanecer en los centros.

"Ha habido un mínimo, un número aproximado de profesores que se quedaban", ha subrayado en este sentido, por lo que ha expresado su sorpresa porque haya centros que estén advirtiendo a los progenitores de que los alumnos no van a estar atendidos.

Ha reconocido que los docentes no están obligados a comunicar si van a hacer o no huelga, "pero una cosa es eso y otra que se ponga solo a la dirección -de servicios mínimos-, que es lo que nos ha llamado la atención".

Ante ello, ha pedido que se vele por la integridad de los alumnos que acudirán a los centros este martes y ha indicado que, "si se quedan abandonados, haremos lo que tengamos que hacer" y exigirán responsabilidades.

"Si hay algún problema y los servicios no se pueden cumplir o hay una saturación de demanda, quien ha dictado la orden que lo resuelva", ha manifestado.

Ha insistido además en que la Freampa no se opone a la convocatoria de huelga, pero sí solicita que "se tienen que cumplir servicios mínimos como se cumplen en el resto de los trabajos".