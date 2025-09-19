Freampa y CCOO reclama a la Junta invertir los 20,5 millones de euros disponibles para climatizar los centros educativos

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos de Extremadura (Freampa) ha reclamado a la Junta de Extremadura que invierta los 20,5 millones de euros disponibles para climatizar centros educativos de la región.

Según recuerdan ambas federaciones en una nota de prensa conjunta, aún quedan por adjudicar 20,5 millones de euros de los 30 millones euros que quedaron sin otorgar de a las subvenciones recogidas en el Decreto 95/2024, de 30 de julio, destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas de titularidad municipal.

En ese sentido, y como "organizaciones representativas de la comunidad educativa, familias y profesionales de la enseñanza pública", reiteran su "preocupación por el impacto de las altas temperaturas en la salud" de los alumnos y el personal de los centros, con el "impedimento que esto supone en el normal funcionamiento de la actividad lectiva".

Recuerdan que el pasado 23 de junio, CCOO y Freampa solicitaron a la administración educativa información concreta sobre la ejecución de obras de eficiencia energética en centros educativos públicos y estado de las convocatorias vinculadas al Decreto 95/2024, de 30 de julio, de las que no obtuvieron respuesta.

Posteriormente, ambas organizaciones pidieron una reunión presencial con la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, para "conocer información sobre dicha subvención y que por la escasa participación de las entidades locales en la solicitud de estas".

Así, insisten en la "poca cobertura" que tuvo esta convocatoria de subvenciones, que alcanzó solo al 18,4 por ciento de los centros de Educación Infantil y Primaria, un porcentaje que bajaría al 13,6 por ciento en el caso de los centros educativos públicos.

Tras esta petición, el 17 de julio mantuvieron una reunión con responsables de la Consejería de Educación, a los que CCOO y Freampa pidieron "una reflexión acerca de la escasa participación de las entidades locales", así como que se modificara la convocatoria para que fuese más accesible a todas las localidades, tras lo que se les trasladó el compromiso de sacar una nueva convocatoria para tratar de adjudicar los más de 20 millones de euros restantes.

Una convocatoria que "aún no se ha publicado", señalan CCOO y Freampa, que reclaman la "publicación inminente" de una nueva convocatoria de subvenciones "para poder aclimatar los centros educativos públicos extremeños y evitar con ello perder estas ayudas".

En ese sentido, han recordado que la finalización, recepción y puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas deberá ser antes de 30 de junio de 2027, por lo que "la agilidad en los procedimientos es de suma importancia", tras lo que consideran "inaceptable que los únicos centros públicos que no tienen sistemas de climatización en nuestra región sean los centros educativos", concluyen.