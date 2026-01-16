Francisco La Moneda, nuevo presidente de la Fundación CB

Fundación CB ha nombrado este jueves por unanimidad a Francisco La Moneda como nuevo presidente de la entidad, de cuyo patronato forma parte desde 2017.

Es doctor en Derecho, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, fundador del despacho La Moneda Abogados (Badajoz y Madrid) y profesor de la Universidad de Extremadura (UEx), según un comunicado de Fundación CB.

El nuevo presidente de la entidad también es Medalla de Oro de la Sociedad Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo y autor de medio centenar de publicaciones en materia de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Filosofía del Derecho.

Afronta el cargo con ilusión y con la expectativa de “continuar con el legado” de su antecesor, Emilio Vázquez, y reforzar los objetivos de la fundación, con prioridad para las personas en riesgo de exclusión social, el acercamiento de la cultura a la sociedad extremeña, el fomento de la educación y la conservación del patrimonio y la historia de la comunidad autónoma.

Emilio Vázquez tomó el relevo de Francisco García al frente de la entidad en 2015, dos años después de que la Obra Social de Caja Badajoz se transformara en Fundación Caja Badajoz, con Emilio Jiménez como director general.