La flauta de la extremeña Ostalinda Suárez, segundo premio instrumentista en Las Minas

La flauta de la extremeña Ostalinda Suárez ha recibido el segundo premio en la categoría de instrumentista en la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión con su taranta cartagenera y flautasía flamenca, mientras que el primero ha sido para el pianista José Carlos Esteban-Hanza Fernández, de Almería.

Por su parte, el cantaor Gregorio Moya, de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) se ha alzado en la madrugada de este domingo con la ‘Lámpara Minera’ de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

El cantaor, acompañado de su guitarrista Paco Cortés, ha conquistado al público y al jurado y ha acumulado hasta cuatro premios: por su interpretación de mariana (dotado con 2.000 euros), malagueña (3.000 euros), cartageneras (3.000 euros) y el primer premio de mineras (6.000 €), además de la propia ‘Lámpara Minera’, el máximo galardón, cuyo premio, además del trofeo, se cifra en 15.000 euros.