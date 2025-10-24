La firma de hipotecas en Extremadura cae un 12,5% tras empeorar su evolución interanual en agosto

La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura desciende un 12,5% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,51% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 454 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 42,5%.

En Extremadura se prestaron 41,04 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 9,19% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 43,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 618 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 52,9 millones de euros. De ellas, 72 fueron sobre fincas rústicas y 546 sobre urbanas.

De las 546 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Extremadura, 454 fueron sobre viviendas; cuatro en solares y 88 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de ocho, y en 37 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 115 hipotecas con cambios en sus condiciones, 70 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 600 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 459 correspondieron a viviendas, 44 a fincas rústicas, 84 a urbanas y 13 sobre solares.