La figura de Hernán Cortés centrará un congreso del 13 al 15 de noviembre en Cáceres, Trujillo y Medellín

Las localidades de Cáceres, Trujillo y Medellín se convertirán del 13 al 15 de noviembre en el epicentro de un congreso internacional que versará sobre la figura del conquistador de México Hernán Cortés.

Este espacio que está organizado por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX), con la colaboración de la Junta de Extremadura, se enmarca dentro de las XIV Jornadas de Humanismo que desarrolla la RAEX.

El congreso 'Hernán Cortés: Nuevas aportaciones/nuevas miradas' busca contribuir a la "actualización" de su biografía, así como de su "legado, tiempo y marco estratégico en los que actuó", al tiempo que promueve una "reflexión académica" sobre la figura del conquistador extremeño.

Asimismo, se aspira a que el congreso, coordinado por la directora de la RAEX, María del Mar Lozano Bartolozzi, y el académico de número José Julián Barriga, sirva para impulsar estudios sobre Cortés, quien, "con luces y sombras, alumbró un nuevo mundo y configuró una civilización de la que es tributaria la América actual", según ha precisado la organización en nota de prensa.

Está prevista la intervención de algunos historiadores de relevancia internacional en el campo de los estudios cortesianos, quienes desarrollarán una serie de ponencias plenarias y debatirán en coloquios posteriores los temas expuestos.

Entre ellos, figuran María del Carmen Martínez (Universidad de Valladolid), Rodrigo Martínez (Academia Mexicana de la Historia), Bernard Grunberg (Universidad de Reims Champagne- Ardenne), Frank Moya Pons (Academia Dominicana de la Historia), Martín Almagro (Real Academia de la Historia) o los académicos de la RAEX Francisco Javier Pizarro Gómez y Esteban Mira Caballos.

A ellos se sumarán otros como Mónica Cejudo (Universidad Autónoma de México), Rafael López (Universidad de Granada), Isabel Bueno (Universidad de Varsovia), Tomás García (Cronista Oficial de Medellín,) o Angélika García (Universidad de Extremadura).