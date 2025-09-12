La FIFA levanta de manera provisional la sanción al CD Badajoz y podrá jugar este próximo domingo

El CD Badajoz, equipo de Tercera Federación, ha recibido este jueves una notificación de la FIFA en la que informa de que ha decidido levantar de manera provisional la sanción que le impedía inscribir nuevos jugadores -por deudas pendientes-, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que el conjunto extremeño "puede competir con normalidad".

Esta decisión, confirmada por la Real Federación Española de Fútbol, permite al CD Badajoz "tramitar inmediatamente" las licencias de su primer equipo, filial y categorías juveniles, lo que se une a la autorización ya concedida horas antes para la cantera hasta los 15 años, según un comunicado del equipo blanquinegro.

De esta forma, todas las categorías del club cuentan con luz verde para competir de manera oficial, "devolviendo la normalidad competitiva a toda la estructura deportiva del CD Badajoz", ha destacado.

El conjunto extremeño ha incidido no obstante en que esta medida "tiene carácter provisional" hasta la finalización del expediente en curso, por lo que el club seguirá cumpliendo con los trámites y exigencias marcados por los organismos competentes.

El CD Badajoz se centra por tanto "en trabajar con la máxima profesionalidad y esfuerzo" en el objetivo de ascender a Segunda RFEF.

El equipo albinegro entiende la “frustración” que “pueden generar estas situaciones”, pero ha apelado “a la unión y confianza de todos” en el objetivo de este ascenso