La FIFA archiva el procedimiento contra el CD Badajoz

El Club Deportivo Badajoz, que milita en la Tercera Federación extremeña, ha informado de que la FIFA ha levantado de manera definitiva “la suspensión de los derechos federativos” al equipo, tras “haberse superado con éxito" la evaluación de cumplimiento establecida por el organismo internacional.

“Han sido dos semanas de incertidumbre y de lucha constante, provocados por un procedimiento que jamás debió poner en riesgo el normal desarrollo de la actividad deportiva y de la competición”, ha explicado el equipo blanquinegro en una nota.

Según ha afirmado el club extremeño, “tal y como ahora se puede constatar, todo este proceso no era más que una cuestión de trámites y papeles, nunca de pagos o deudas, como algunos insinuaron”.

A pesar de las dificultades, “se ha defendido con firmeza el nombre de esta entidad, exigiendo respeto y justicia para la historia del club y su afición”, ha explicado el equipo albinegro.

El conjunto pacense ha destacado “a los abonados, socios, aficionados, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y colaboradores que han demostrado que la fuerza del Badajoz está en su gente, sosteniendo al club mientras se afrontaba este proceso”.