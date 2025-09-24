FEXTUR muestra su indignación por las ayudas “insuficientes e injustas” de la Junta de Extremadura por los incendios

La Federación Extremeña de Turismo (FEXTUR) manifiesta su profundo malestar y rechazo ante los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la reciente convocatoria de ayudas directas destinadas a las empresas turísticas afectadas por los incendios forestales.

Desde el sector se considera que las ayudas aprobadas son claramente insuficientes, al contemplar únicamente el 25% de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, con un tope máximo de 3.000 euros. Esto implica que solo podrán acceder a la ayuda máxima aquellas empresas que puedan justificar pérdidas superiores a los 12.000 euros, una cifra fuera del alcance de la mayoría de las pymes y autónomos turísticos del medio rural extremeño.

Además, la Federación denuncia que los criterios territoriales establecidos para acceder a las ayudas excluyen de forma incomprensible a zonas gravemente afectadas como la comarca de Las Hurdes, que sufrió incendios de gran magnitud, así como a numerosos municipios de la comarca del Jerte y de La Vera. La normativa planteada solo contempla a las empresas ubicadas en municipios que fueron evacuados, confinados o parcialmente aislados, dejando fuera especialmente a alojamientos rurales que fueron desalojados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a otras muchas empresas turísticas que, estando a escasos kilómetros, sufrieron igualmente cancelaciones masivas de reservas, pérdida de ingresos y daños indirectos.

“No entendemos cómo se puede dejar fuera a zonas tan castigadas como Las Hurdes o parte de La Vera, cuando todas las empresas del entorno vieron afectada su actividad turística por los incendios. Las ayudas ni reflejan la realidad del daño económico ni responden a las necesidades del sector”, ha señalado la presidencia de FEXTUR.

Desde la Federación se solicita una revisión urgente de los criterios de concesión, de forma que las ayudas sean más realistas, accesibles y equitativas, permitiendo incluir a todas las empresas del sector ubicadas en las comarcas afectadas en su conjunto, y no solo en municipios evacuados.