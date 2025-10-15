Fexamur lanza la campaña 'De sus raíces, nuestro futuro' para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales

La Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur) y Afammer Extremadura han lanzado la campaña 'De sus raíces, nuestro futuro', una iniciativa audiovisual que reivindica el "papel transformador" de las mujeres rurales en la construcción de un futuro "sostenible, moderno y consciente" desde el medio rural.

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la campaña pone en valor el relevo generacional femenino y rompe con la idea de que el progreso "está solo en las ciudades", al mostrar el entorno rural como una "elección de futuro y una forma de vida libre, sostenible y con propósito".

El vídeo, que será publicado este miércoles, día 15, en los perfiles de Fexamur , recoge los testimonios de mujeres que, desde diferentes profesiones -ganaderas, artesanas, agriculturas o emprendedoras-- demuestran que "lo rural no es pasado, sino presente y futuro".

A través de sus voces, esta campaña subraya que las mujeres rurales "no solo mantienen viva la tradición, sino que la reinventan desde la innovación, la sostenibilidad y la autonomía", ha destacado Fexamur en nota de prensa.

Entre los datos que inspiran la campaña destacan cifras "tan reveladoras" como que la ocupación femenina en el agro creció "en 17.470 personas durante el último año, mientras que 31.229 hombres salieron del empleo en ese sector" o que "una de cada tres emprendedoras rurales es mujer".