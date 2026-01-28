El Festivalino de Pescueza subirá el telón el 10 de abril

El Festivalino de Pescueza, el festival musical 'más pequeño del mundo', subirá el telón el próximo 10 de abril y durante tres días reunirá en esta localidad cacereña de apenas 150 habitantes a cientos de amantes de la música, el teatro, la naturaleza y la vida rural.

Según ha adelantado la organización a través de las redes sociales, del 10 al 12 de abril son las fechas elegidas para la celebración de la décimo novena edición de un festival asentado en el panorama musical de la geografía extremeña que no quiere parar de crecer.

Así, a mediados de abril Pescueza "respirará" un ambiente especial cargado de música, ritmos, historia, tradiciones o naturaleza, que le hacen ser un punto de atracción para propios y extraños.

La música, la cultura y el medio ambiente serán los ingredientes fundamentales de este evento, cuya máxima prioridad es poner en valor la importancia de las zonas rurales.

Por el momento, se ha hecho público el cartel principal del Festivalino, obra del ilustrador riojano afincado en Cáceres, Francisco Martínez, más conocido como 'Patxidifuso'.

En los próximas semanas se harán públicos los nombres que pisarán los distintos escenarios, así como del resto de actividades que completarán el festival.

Lo que sí es seguro es que, como en ediciones anteriores, se realizará una plantación de árboles en la dehesa boyal de Pescueza que estará protagonizada por las madrinas y padrinos del Festivalino.