ARTESANÍA

Un festival en Villanueva de la Serena busca dar visibilidad este viernes al trabajo de los artesanos

En total son cuatro localidades por las que pasará este festival, además de Villanueva de la Serena, Monasterio, Villafranca de los Barros y Puebla de la Calzada.

Redacción

Extremadura

El Festival de los Oficios Artesanos se celebrará en Villanueva de la Serena (Badajoz) este viernes, día 29 de agosto, desde las 18,00 hasta la 1,00 horas.

Se trata, tal y como ha explicado la concejala de Cultura, Ana Mansanet, de un festival que nace con el objetivo de dar visibilidad y poner en valor el trabajo de los artesanos, "guardianes de tradiciones y oficios que forman parte de la identidad cultural", apunta en nota de prensa el consistorio villanovense.

En total son cuatro localidades por las que pasará este festival, además de Villanueva de la Serena, Monasterio, Villafranca de los Barros y Puebla de la Calzada, donde los vecinos disfrutarán de las tradiciones y el trabajo que realizan los artesanos.

