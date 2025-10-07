Festival Plena Moon regresa a Cáceres con 200 artistas y colaboradores

Más de 200 personas entre artistas, colectivos y asociaciones locales configuran la programación del último festival Plena Moon del año, que se desplegará este martes por el casco histórico de Cáceres, para dar rienda suelta a un evento medioambiental, cultural, artístico y popular, construido alrededor y bajo la inspiración de las noches de luna llena.

Los diferentes escenarios ocuparán espacios emblemáticos como las plazas de San Mateo, San Pablo y Veletas, con conciertos, danza, actuaciones performativas y teatro.

Desde el colectivo Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) han destacado el aspecto medioambiental del Festival Plena Moon, con diferentes componentes, como el hecho de que el Ayuntamiento de Cáceres procederá al apagado de las luces artísticas de los monumentos del centro histórico.

En el festival no se generan residuos (vidrios, latas y basura), los niveles de sonido “son mínimos”, se instalan contenedores selectivos, los alimentos ofertados para el consumo son de kilómetro cero y ecológico, yse emplean objetos y materiales reciclados.

Además, el festival es "abierto, integrador e inclusivo", según la organización.

Asimismo, se instalará una tienda itinerante de ropa sostenible de Cáritas Española, de la mano de la empresa de economía social Remudarte, de la delegación diocesana de Coria-Cáceres de esta entidad sociocaritativa.

Se trata de un proyecto pionero en España, cuyo pilotaje se ha realizado en la provincia de Cáceres, y que ha recorrido numerosas poblaciones del territorio para inculcar la necesidad de adquirir ropa de segunda mano y reducir la huella de carbono que provoca la industria textil.

Durante todo el festival se contará con la voz y las palabras de los Poetas de Versarte, ubicados en la puerta de la ermita de San Pablo.

Los 27 miembros de la Coral In Pulso actuarán en un nuevo escenario que se ubicará en las traseras de la parroquia de San Mateo, en la fachada de la Casa del Sol al cruce con la Cuesta de la Compañía.

Habrá actuaciones del músico Martín León, que “nos sorprenderá con su recientemente estrenado” ‘Concierto para plantas en tres movimientos’, un ejercicio de “sonificación de la electrofisiología de las plantas.

Una intervención que desde RHEA han afirmado será "interesante, vanguardista, sorprendente y muy en sintonía con el carácter medioambiental y cultural de Plena Moon”.

Las actividades en el escenario de la plaza de San Mateo las abrirá el cantautor y periodista de el Periódico Extremadura Juan José Ventura.

También contará con la intervención de la cantautora cacereña Raquel Morato y de los alumnos del IES El Brocense, con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, que pertenecen a las bandas los ‘Holy Divers’ y ‘Bee Jinxs’. Los once miembros de ambas formaciones se reúnen en esta ocasión especial bajo el nombre ‘Strange Cats’.

Además, por tercer año consecutivo se contará con la colaboración y participación del XI Feria de Arte y Acción ‘Arte Aparte’ y, “como primicia y anticipo de ese evento”, se podrá disfrutar de la actuación performativa ‘Búsqueda’, presentada por el artista brasileño André Nascimento. Esta manifestación artística se podrá contemplar en la plaza de San Pablo.

Desde RHEA han destacado las colaboraciones del Museo Provincial de Cáceres, las Hermanas Clarisas de San Pablo, el Hotel-Restaurante Atrio y la Fundación Gaspar El Búfalo, cuya sede se encuentra en la Casa del Sol, uno de los escenarios de esta edición.