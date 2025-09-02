El Festival Plena Moon se celebrará por primera vez en Coria el 7 de septiembre

FESTIVALES

El movimiento cultural Plena Moon celebra por primera vez una edición en la localidad cacereña de Coria este domingo, 7 de septiembre, que transformará el entorno de la Catedral en un "festival de creatividad y comunidad bajo la luna llena".

Las actividades comenzarán a las 21,00 horas, cuando diferentes escenarios darán vida a una programación diversa, de tal forma que en el escenario de la Voz estarán Juanpe Martín Luis 'El niño de la escalera', Dominique Atsama y Triana & Widom.

Por su parte, el Escenario Ecléctico ofrecerá actuaciones de la Escuela Municipal de Música de Coria, la Escuela de baile Natasha Pulido, María Hola Jazz con bailarina invitada y la fusión flamenco-poesía de Crsitina Iglesias 'Poemina'.

Además, el Escenario de la Palabra contará con MarySol, César Córdoba, Fátima de la Riva, Soledad García, José María Martín y Jesús Domínguez.

Junto a estos escenarios también habrá espacio para la moda y el photocall con Emma Prieto y Jesús Naveiro, degustaciones gastronómicas con el Palacio Ducal Alba y el Restaurante Huum, un show de Evaristo y su grupo de acordeonistas, y la mirada al cielo guiada por los astrónomos de Astrogata, según señala el Ayuntamiento de Coria en nota de prensa.

La cita está programada para el domingo, 7 de septiembre, a las 21,00 horas en la plaza de la Catedral de Coria, con entrada libre.

