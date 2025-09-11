El festival Irish Fleadh reúne en Cáceres a figuras destacadas de España y de Irlanda del 19 al 21 de septiembre

El festival Irish Fleadh llega un año más a Cáceres, del 19 al 21 de septiembre, con las tradicionales sessions en diferentes espacios de la ciudad, los conciertos en la plaza de Santa María, y la participación de una serie de "invitados especiales" para enriquecer la experiencia cultural y reforzar los lazos entre España e Irlanda.

Entre los invitados confirmados se encuentra Brinsley McNamara, conocido por su humor y su mirada peculiar a la cultura irlandesa, McNamara compartirá su perspectiva única sobre las tradiciones y la vida en la isla esmeralda, que ya siguen millones de personas en sus redes sociales.

McNamara explora Irlanda en busca de lugares extraños y fascinantes, documentando sus descubrimientos con un estilo personal y peculiar que ha captado la atención de una amplia audiencia. Su contenido se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, donde comparte historias desde castillos y mitología hasta la cultura cotidiana irlandesa.

Su fascinación por lo inusual de la isla le ha llevado también a publicar su primer libro, 'Weird Ireland: An Unofficial Guide to the Island'. Su participación en eventos como el Cáceres Irish Fleadh destaca su papel como una figura influyente que acerca el lado más curioso y menos conocido de la cultura irlandesa al público global.

Brinsley McNamara se desplaza hasta Cáceres para realizar un documental de radio para la cadena irlandesa Newstalk sobre el Cáceres Irish Fleadh. Newstalk es una emisora de radio de gran importancia en Irlanda, principalmente por su papel como la única emisora de radio comercial de debate y noticias a nivel nacional en el país.

Su programación se centra en la actualidad, la política, los negocios, el deporte y el entretenimiento, a través de entrevistas, debates y análisis.

También viajará a Cáceres Seamus O'Hara, el visionario detrás de la aclamada cervecería artesanal O'Hara's. Su participación destacará la rica tradición cervecera de Irlanda, permitiendo a los asistentes degustar y aprender sobre una de las bebidas más emblemáticas del país.

La cerveza O'Hara's lleva 7 años siendo uno de los patrocinadores más destacados del festival, ademas durante el evento se podrá degustar en las barras oficiales del festival, ubicadas en la Plaza de Santa María y Foro de los O'Hara's Irish Stout, Balbos, O'Hara's Irish Red entre otras.

Esta cita con la música irlandesa también tendrá el honor de recibir al nuevo embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. "Su asistencia subraya la importancia de este festival como plataforma para fortalecer las relaciones diplomáticas y culturales entre ambas naciones", asegura la organización en nota de prensa.

Brian Glynn asistirá al Cáceres Irish Fleadh durante todo el fin de semana y tendrá un encuentro con el alcalde Rafael Mateos el sábado a las 10,00 horas en el Ayuntamiento de Cáceres.