El festival Irish Fleadh de Cáceres ofrece un taller-concierto bilingüe con el grupo irlandés The Armagh Rhymers

El festival Irish Fleadh, que se celebra en Cáceres del 19 al 21 de septiembre, ha incluido en su programación una actividad especial dirigida a los más pequeños y sus familias, que podrán disfrutar de un taller-concierto bilingüe a cargo del legendario grupo irlandés The Armagh Rhymers. La cita será el sábado, 20 de septiembre, a las 12,00 horas en el Foro de los Balbos, de forma gratuita.

The Armagh Rhymers son una institución cultural en Irlanda, famosos por su enfoque único y didáctico de la música y la tradición. Con sus características máscaras y coloridos trajes hechos a mano, recrean una de las tradiciones más antiguas de Irlanda: la de los rhymers, músicos y narradores que iban de aldea en aldea compartiendo historias y canciones.

Durante su actuación en el Cáceres Irish Fleadh, el grupo ofrecerá una experiencia interactiva y participativa. A través de la música, los cuentos y la danza, invitarán a niños y adultos a sumergirse en la cultura irlandesa.

Utilizando instrumentos tradicionales como el bodhrán y la flauta irlandesa, y alternando entre inglés y español, el taller busca educar y entretener, enseñando a la audiencia sobre la rica mitología, el folclore y la historia de la isla esmeralda.

El taller-concierto es una oportunidad perfecta para que los niños conozcan de cerca la tradición oral y musical de Irlanda de una manera divertida y dinámica. Es una de las actividades más esperadas dentro de la variada programación del festival, que un año más celebra la conexión entre Cáceres e Irlanda a través de la música y la cultura.