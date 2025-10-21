El festival Horteralia espera reunir este fin de semana en Cáceres a 10.000 personas en sus dos días de conciertos

El festival Horteralia espera reunir este fin de semana en Cáceres a unas 10.000 personas en sus dos días de conciertos con artistas como Azúcar Moreno, Raúl, OBK, Rocío Saiz, Sofía Cristo y Roi Porto (DJ), que actuarán el viernes, día 24; y Fangoria, Natalia, Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, La Década Prodigiosa, Kuve, Roser, Putilatex y Cherri Coke DJ, que lo harán el sábado, día 25.

En esta décimo cuarta edición, el sábado también actuarán Nancys Rubias con Mario Vaquerizo a la cabeza, que se subirá al escenario un año después de su grave accidente en el Horteralia de la pasada edición. Todo ello, en el ferial cacereño donde se ha instalado una gran carpa de 4.000 metros cuadrados y 15 metros de altura, además de un recinto de 15.000 metros exteriores con muchas novedades.

En ese recinto exterior habrá coches de choques, un toro mecánico, una capilla para casarse al estilo Las Vegas con un kit de boda que incluye anillos, confeti y un ramo de flores. Y también una zona arcade de recreativos con futbolines y juegos de la década de los 80 y 90, sin faltar el área de comida con ocho foodstrucks y un mercadillo de ropa y accesorios 'kitsch'.

Además de los conciertos no faltarán tampoco los tradicionales premios Riñoneras de Oro y Hombreras de Plata. Horteralia abrirá sus puertas el viernes a las 20,30 horas y el sábado a partir de las 15,45 horas y las actuaciones comenzarán a partir de las 21,30 y las 16,15, respectivamente, el viernes con Rocío Saiz y el sábado con La Década Prodigiosa.

Todos los detalles de este festival se han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el director ejecutivo de Horteralia, Conrado Gómez; el director artístico, Sergio Martínez, así como el secretario general de Cultura, Francisco Palomino; la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez.

Gómez ha explicado que Horteralia genera un impacto en la economía local de unos tres millones de euros, ya que más del 60% del público viene de otras provincias, la mayoría de Madrid, Sevilla o Cádiz, pero también otras regiones más lejanas como Asturias o País Vasco, lo que genera un lleno en los hoteles y más de 300 empleos directos en personal contratado para el evento.

Asimismo, ha recordado que el festival tiene una versión en Madrid, donde se han celebrado cuatro ediciones, pero la de Cáceres es donde nació esta cita con la alegría, el desenfado y la diversidad, y mucha gente, incluso de Madrid, prefiere viajar a Cáceres este fin de semana, según ha puntualizado Sergio Martínez en su intervención.