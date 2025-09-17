El festival Gumiparty reunirá en octubre en Plasencia actividades de cosplay, manga, anime, juegos de mesa y videojuegos

El festival de ocio alternativo Gumiparty de Plasencia, que organiza la asociación juvenil Megagumi, celebra una nueva edición del 3 al 5 de octubre con un programa que reúne actividades lúdicas, competiciones de cosplay, manga y anime, stands, zona de juegos de mesa y de videojuegos, conciertos y proyecciones.

La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín, ha participado este martes en la presentación del evento en Plasencia, junto al presidente de la entidad, Roberto Manchado, y el concejal de Juventud, Alberto Belloso.

El IJEX apoya este evento porque "no hay mejor forma de hacer visible el trabajo de las asociaciones juveniles que estando a su lado de manera efectiva y práctica", ha indicado Martín.

La responsable del IJEX ha definido el festival, que se celebra en el Palacio de Congresos de Plasencia, como "un punto de encuentro para la juventud", donde se fomenta la creatividad, se descubren nuevas oportunidades profesionales y se pone en valor la diversidad, el respeto y el desarrollo de la sociedad digital.

Un certamen, ha dicho, que se "identifica plenamente" con los ejes del VIII Plan de Juventud, ya que se crean "espacios para el debate, espacios participativos, se garantiza la accesibilidad a colectivos diversos, se promueve la creatividad y el emprendimiento y se combate cualquier forma de discriminación", recoge la Junta en una nota de prensa.

El evento espera la visita de miles de jóvenes procedentes de toda Extremadura e incluso de otras comunidades autónomas para participar en actividades centradas en la cultura japonesa y la visita de diferentes figuras del doblaje, 'cosplayers', creadores de contenido o escritores.

Las entradas tendrán un coste de 6 euros aunque también se dispondrán de bonos para tres días de 15 euros.