El Festival de Folklore de Coria reúne este jueves y viernes a grupos de Extremadura, Murcia y Venezuela

El festival comienza este viernes, día 8 de agosto, a las 23,00 horas con el concierto del grupo de folklore extremeño 'Efecto Verdolaga'.

Redacción

Extremadura |

La Asociación Folklórica de Coros y Danzas Savia Viva, junto con la Federación Extremeña de Folklore y el Ayuntamiento de Coria, organizan la XLIV edición del Festival de Folklore de Coria, que se celebrará los días 8 y 9 de agosto, en la Puerta del Perdón de la Catedral de la ciudad.

El festival comienza el viernes, día 8 de agosto, a las 23,00 horas con el concierto del grupo de folklore extremeño 'Efecto Verdolaga'. Al día siguiente se celebrará el tradicional Festival de Folklore que cumple su 44 edición.

Sentrá lugar a las 22,00 horas con la participación de los grupos Las Nogaledas, de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), Peña Huertana La Zaranda, de Murcia, Barinas, de Venezuela, y Savia Viva de Coria.

