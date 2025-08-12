El festival 'Folk Plasencia' regresa del 21 al 23 de agosto con ocho conciertos gratuitos en Torre Lucía

El festival 'Folk Plasencia' celebra su vigésimo novena edición los días 21, 22 y 23 de agosto con ocho conciertos gratuitos en el recinto de Torre Lucía. Se trata de una nueva cita imprescindible para todos los amantes de la cultura, la música y las tradiciones que inlcuye las actuaciones de grupos y artistas de distinta procedencia y estilos y las habituales actividades paralelas.

Por un lado, los pasacalles diarios por el centro de la población de la Asociación de Tamborileros 'Santiago Béjar'; por otro, dos talleres gratuitos en el Centro Cultural Las Claras dirigidos por la bailarina y pedagoga Sonia Luchena: uno de 'Bailes de Raíz' y otro de 'Balfolk'.

En la presentación del cartel de este año, la concejala de Cultura placentina, María Luisa Bermejo, destacó que, "un año más, el festival combina la riqueza de nuestras músicas populares con la pluralidad y el mestizaje sonoro de otras culturas", y añadió que se trata de una "fiesta compartida, una celebración de lo común, de nuestras raíces y de su proyección hacia el futuro".

El programa de este certamen que nació en 1995 lo abrirá el jueves, 21 de agosto, los castellano-leoneses Fetén Fetén, el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz formado en el año 2009, y los italianos Ars Nova Napoli, que han llevado su música por festivales y escenarios de distintos países de Europa.

La jornada del viernes, día 22, tendrá un marcado carácter femenino con la presencia de las seis mujeres que integran la formación portuguesa Crua, el trío gallego Tanxugueiras y Elisa Maqueda, la mitad del dúo Ruiseñora, que comparte con Atilio González.

El programa lo cerrarán el sábado, día 23, los extremeños The Jig Kickers, los irlandeses Dervish y la polifacética artista manchega Bewis de la Rosa. Los conciertos, con entrada libre hasta completar aforo, comenzarán todos los días a partir de las 21,30 horas.

El XXIX Festival Internacional Folk está organizado por el Ayuntamiento de Plasencia, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres.