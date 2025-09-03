El festival 'Escenario AMEx' de Cáceres alcanza su XVII edición como escaparate de música extremeña

El Ayuntamiento de Cáceres impulsa la XVII edición del Festival Escenario AMEx, que organiza la Asociación Musical de Extremadura (AMEx) y que se articula como “gran escaparate de la música extremeña”, con siete conciertos gratuitos los días 5, 6 y 7 de septiembre, según ha informado este martes la concejala de Festejos, Soledad Carrasco.

La cita, dedicada íntegramente a la música extremeña, “se ha consolidado desde 2007 como un trampolín para los artistas de la región”, pues suma en el conjunto de sus ediciones a más de un centenar de grupos y alrededor de 30.000 asistentes, ha especificado la edil en la presentación del festival.

El festival mantiene su filosofía de apostar por la diversidad de estilos y generaciones, incorporando en su programación un concierto accesible para personas sordas, interpretado en lengua de signos durante la actuación de La Mendinga, que será el 5 de septiembre. Esa jornada también traerá las actuaciones de Mindtraveller y Whatever!

El día siguiente será el turno de: Prosav, Veora, The Black-Suited Ladies y el dj set de Manu Chao con Miguel Rumbao a los mandos. Los conciertos comenzarán a las 21:00 horas. El Escenario Lanzadera, espacio cedido a alumnos de las escuelas de música Enclave, FEMAE y Escuela de Combos Moi Martín, ofrecerá tres conciertos el domingo, 7 de septiembre, a partir de las 18:00 horas.

El festival también incluye talleres didácticos para acercar la música a todos los públicos y mercadillo de artesanos extremeños. Escenario AMEx se define como “el trampolín de la música extremeña”. El festival mantiene su “compromiso de ofrecer las mejores herramientas de difusión a artistas extremeños”.