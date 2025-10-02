El Festival de la Canción de Extremadura tendrá cuatro castings y una gala final en noviembre en Jerez de los Caballeros

La XXI edición del Festival de la Canción de Extremadura volverá a contar con cuatro castings en Cáceres, Mérida, Badajoz y Jerez de los Caballeros y una gala final que se celebrará el 15 de noviembre en el Teatro Balboa del municipio jerezano, emitida por Canal Extremadura Televisión y con 16 finalistas que competirán por alzarse con los premios, consistentes en el Micrófono de Oro, de Plata y de Bronce.

Solo existe una categoría y pueden participar personas mayores de 15 años, como solistas, dúos o grupos. Los interesados pueden contactar a través del teléfono 644522348 o el correo electrónico festivalcancionextremadura@gmail.com.

Para seleccionar a los finalistas, la organización ha previsto cuatro castings presenciales que tendrán lugar el día 18 de octubre en Cáceres, el 19 en Mérida; el 25 en Badajoz y el 26 en Jerez de los Caballeros, y este último es el único en el que se pueden presentar grupos sin instrumentos.

El jurado de estas pruebas, compuesto por miembros de 'La Trouppe', valorará aspectos como la voz, el talento, la puesta en escena o la variedad de estilos musicales. También se elegirán otros tres artistas como reserva.

Mientras, la gala final del 15 de noviembre contará con la presencia de un jurado profesional y en ella los 16 finalistas buscarán alzarse con uno de los tres premios del certamen, entre el Micrófono de Oro, junto con un premio de 1.000 euros en metálico para el ganador; Micrófono de Plata y 600 euros para el segundo clasificado; y Micrófono de Bronce y 300 euros para el tercero.