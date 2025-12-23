Ferraz nombrará una Comisión Gestora en el PSOE extremeño tras la dimisión de Gallardo

La Secretaría de Organización del PSOE nombrará en los próximos días una Comisión Gestora para dirigir el PSOE extremeño tras la renuncia este lunes de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, tras los malos resultados en las elecciones autonómicas de este domingo, en la que perdió diez escaños.

Así lo han indicado fuentes de Ferraz, que han reconocido el trabajo y el compromiso de Gallardo y de todo el PSOE extremeño en la pasada campaña electoral y han indicado que en esta nueva etapa "continuará trabajando para reforzar" el proyecto socialista en Extremadura.

La nueva gestora coordinará la actividad del partido en Extremadura hasta la celebración del congreso regional.

En una reunión de la Ejecutiva del partido, Gallardo ha comunicado su renuncia al cargo en el partido y ha anunciado que no renuncia a su escaño, algo que asegura, nadie le ha pedido.