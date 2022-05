Fernando Pizarro asegura que nadie le ha dicho que se aparte a la hora de optar a liderar el PP extremeño

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirmaba hoy lunes, en relación al futuro del PP extremeño, que “el ruido, al final, no es bueno para nadie” y ha añadido que desconoce si hay o no una fecha ya fijada para el congreso regional. Asimismo, ha hecho hincapié en que a él "nadie" le ha pedido que abandone su idea de presentarse como candidato a la presidencia regional, a la vez que ha subrayado que tampoco tiene decidido qué va a hacer, "fundamentalmente porque el congreso no está convocado", ha concluido.