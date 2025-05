Fermín Muguruza hará parada en su gira internacional en la capital extremeña este sábado 10 de mayo

Fermin Muguruza se encuentra en plena gira internacional en 2025 para celebrar sus 40 años de carrera musical, repasando su trayectoria desde la fundación de su primera banda, Kortatu. Tras 11 años sin giras internacionales y el éxito de sus conciertos en Bilbao, Muguruza actuará en varias ciudades de Europa, América y Asia. Esta gira no solo será un recorrido musical, sino también una expresión de resistencia cultural y social. Muguruza es una figura influyente en la música vasca y ha colaborado con numerosos artistas a lo largo de su carrera. Además, ha trabajado en cine y documentales, incluyendo la serie «Next Music Station» y la película de animación «Black is Beltza». La actriz Itziar Ituño elogió su legado, destacando su impacto en la cultura vasca.

Muguruza actuará en IFEME este próximo sábado 10 de mayo dentro de su gira internacional de conciertos para celebrar sus 40 años en la música. Como grupo invitado estarán los extremeños Asina Önde.

Entradas: https://www.muguruzafm.eus