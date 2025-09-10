COLECCIONISMO

La I Feria Internacional de Coleccionismo se celebrará en Mérida los días 4 y 5 de octubre con 150 expositores

La feria contará con una superficie de más de 3.500 metros cuadrados para la compraventa y el intercambio de cualquier objeto coleccionable.

Redacción

Extremadura |

Colección de cromos casera de la Liga Iberdrola
Colección de cromos casera de la Liga Iberdrola | Twitter

La I Feria Internacional de Coleccionismo 'Emérita Augusta' se celebrará en Mérida los días 4 y 5 de octubre, con la participación de 150 expositores

El evento, que se celebrará en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), contará con la presencia de "reconocidos comerciantes y tiendas de ámbito nacional como internacional, que pondrán a disposición del público una amplia variedad de objetos de colección.

La feria está organizada por Fefiex, y contará con "los mejores comerciantes y tiendas, tanto a nivel nacional como internacional, para la compraventa e intercambio de objetos coleccionables como sellos, monedas, chapas, juguetes, cómics, postales y videojuegos, entre otros".

El director del certamen, Juan Carlos Ojeda, ha destacado que "serán miles" los aficionados al mundo del coleccionismo las que se darán cita esos días en Mérida, que contará con una superficie de más de 3.500 metros cuadrados para la compraventa y el intercambio de cualquier objeto coleccionable", además de "resultar todo un impulso económico para la ciudad, sus hoteles, restaurantes, comercio y demás servicios".

Este evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, casi han agotado todos sus espacios de exposición a un mes de celebrarse.

La entrada será gratuita para todos los públicos y el evento tendrá un horario de 10,00 a 21,00 horas el sábado, 4 de octubre, y el domingo, 5 de octubre, el horario será de 10,00 a 14,30 horas.

