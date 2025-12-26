La Feria Iberocio arranca este viernes en Badajoz con la incorporación de una zona manga de 1.200 metros cuadrados

La 35º Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud 'Iberocio' abre sus puertas este viernes, 26 de diciembre, en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con una zona manga como novedad, un espacio de 1.200 metros cuadrados dedicado a la cultura japonesa con propuestas como ilustración digital y presencia de ilustradores, juegos de mesa, pintura de figuras y personajes, consolas retro y actuales o torneos Pokémon y Super Smash Bros (Ibérica Clash 2025).

Entre sus principales atractivos, 'Iberocio Manga Zone' incorpora talleres inspirados en el anime y un escenario propio con clases magistrales de ilustración digital, concursos cosplay y cosplay de mascotas, cosplayers y exhibiciones de bailes K-pop, así como la presencia de Escardi, tiktoker, youtuber, actor de doblaje y humorista.

También tendrán cabida expositores de productos especializados y alimentación, talleres temáticos de pegatinas, bolsas de tela, DJ y bailes K-pop, además de photocalls con personajes y actividades para familias y jóvenes.

El espacio multisensorial inclusivo 'El mundo de los sentidos', dirigido especialmente a niños con necesidades especiales y equipado con elementos visuales, auditivos y sensoriales como columnas de burbujas, música suave o una piscina de espuma; o un circuito profesional de slot escalauto, con seis carriles que permiten competir a varios participantes al mismo tiempo y una longitud superior a 30 metros, son otras de las propuestas de esta edición que cuenta también con un circuito exterior de karts de gasolina o uno de pumtrack BMX en el pabellón juvenil.

Así, la Feria Iberocio permanecerá abierta desde este viernes y el martes, 30 de diciembre, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, cinco días en los que prevé recibir entre 32.000 y 40.000 participantes el 60 ó 70 por ciento de ellos niños.