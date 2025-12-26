OCIO

La Feria Iberocio arranca este viernes en Badajoz con la incorporación de una zona manga de 1.200 metros cuadrados

Entre sus principales atractivos, 'Iberocio Manga Zone' incorpora talleres inspirados en el anime y un escenario propio con clases magistrales de ilustración digital, concursos cosplay y cosplay de mascotas, cosplayers y exhibiciones de bailes K-pop.

Redacción

Extremadura |

La Feria Iberocio arranca este viernes en Badajoz con la incorporación de una zona manga de 1.200 metros cuadrados
La Feria Iberocio arranca este viernes en Badajoz con la incorporación de una zona manga de 1.200 metros cuadrados | Ayto. Badajoz

La 35º Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud 'Iberocio' abre sus puertas este viernes, 26 de diciembre, en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con una zona manga como novedad, un espacio de 1.200 metros cuadrados dedicado a la cultura japonesa con propuestas como ilustración digital y presencia de ilustradores, juegos de mesa, pintura de figuras y personajes, consolas retro y actuales o torneos Pokémon y Super Smash Bros (Ibérica Clash 2025).

Entre sus principales atractivos, 'Iberocio Manga Zone' incorpora talleres inspirados en el anime y un escenario propio con clases magistrales de ilustración digital, concursos cosplay y cosplay de mascotas, cosplayers y exhibiciones de bailes K-pop, así como la presencia de Escardi, tiktoker, youtuber, actor de doblaje y humorista.

También tendrán cabida expositores de productos especializados y alimentación, talleres temáticos de pegatinas, bolsas de tela, DJ y bailes K-pop, además de photocalls con personajes y actividades para familias y jóvenes.

El espacio multisensorial inclusivo 'El mundo de los sentidos', dirigido especialmente a niños con necesidades especiales y equipado con elementos visuales, auditivos y sensoriales como columnas de burbujas, música suave o una piscina de espuma; o un circuito profesional de slot escalauto, con seis carriles que permiten competir a varios participantes al mismo tiempo y una longitud superior a 30 metros, son otras de las propuestas de esta edición que cuenta también con un circuito exterior de karts de gasolina o uno de pumtrack BMX en el pabellón juvenil.

Así, la Feria Iberocio permanecerá abierta desde este viernes y el martes, 30 de diciembre, de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, cinco días en los que prevé recibir entre 32.000 y 40.000 participantes el 60 ó 70 por ciento de ellos niños.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer