La Feria de la Castaña, la del Almendro en Flor, Las Coles con Buche y Agroalimentaria de Valdefuentes nuevas fiestas de interés

La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, la Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, Las Coles con Buche de Arroyo de la Luz y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, ha sido declaradas como nuevas Fiestas de Interés Turístico de Extremadura.

Así se ha acordado en el Consejo de Turismo de Extremadura celebrado este miércoles en la localidad cacereña de Las Mestas, en la comarca de Las Hurdes, en el que han participado representantes y agentes del sector, y que ha presidido la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

Con estas cuatro nuevas incorporaciones, Extremadura suma ya 71 fiestas de interés turístico, de las cuales 13 tienen carácter nacional y 5 internacional.

En su intervención, la consejera de Turismo ha destacado que estas celebraciones "refuerzan el patrimonio inmaterial de la región", capaz de atraer a miles de visitantes, dinamizar la economía local y consolidar la identidad cultural de los pueblos y ha indicado que las fiestas y tradiciones de la región son "uno de los mayores atractivos turísticos de Extremadura".

Bazaga ha explicado que la elección de Las Hurdes para celebrar esta reunión responde a la "voluntad del Ejecutivo autonómico de apoyar a los territorios que han sufrido las consecuencias de los incendios forestales este verano".

"Queremos enviar un mensaje claro: el turismo seguirá siendo una palanca de recuperación y desarrollo para esta comarca y para toda Extremadura", ha señalado Bazaga.