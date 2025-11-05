La XI Feria de Apicultura y Turismo de Las Hurdes reunirá a expositores de nueve países del 7 al 9 de noviembre

La undécima edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en la localidad cacereña de Caminomorisco reunirá a expositores, procedentes de nueve países, lo que convierte a esta cita en referente del sector.

De esta forma, el certamen atraerá a productores de Alemania, Chile, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Portugal, que mostrarán las principales novedades del sector apícola, junto a una gran representación de las comunidades autónomas españolas.

Además del espacio expositivo, que estará formado por un total de 75 puestos, este certamen internacional organizado por el Ayuntamiento de Caminomorisco también ofrecerá un amplio programa de actividades paralelas y jornadas técnicas, punto de encuentro para la transmisión del conocimiento en torno a la apicultura.

Según ha informado la organización, la feria será inaugurada el viernes 7 con un sencillo acto en el que se prevé la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín.

Entre las actividades programadas destacan la celebración de varias mesas técnicas en la que se abordarán los acuerdos Merco Sur, los aranceles, el comercio internacional, y la cría de abejas reinas y producción jalea real, entre otros temas.

Por otro lado, destaca un año más la celebración del Concurso de Mieles, en el que los mejores productores profesionales tendrán su recompensa pública con los premios como mejor miel de flores o néctar ('Mieles claras') y mejor miel de bosque ('Mieles oscuras').

El fallo se conocerá el domingo 9 de noviembre en el recinto ferial.

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Caminomorisco y financiada por el grupo de acción local Adic-Hurdes, Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, entre otras entidades.